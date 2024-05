Oroscopo Leone: settimana dal 20 al 26 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

LEONE – Chi ha avuto il coraggio di fare qualche cambiamento noterà che, nonostante tutto, le trasformazioni sono state positive. Certo, dolorose come un morso di zanzara, ma necessarie. Questa settimana promette nuove storie d’amore, quindi preparatevi a sognare a occhi aperti.

Sul lavoro, nati sotto il segno del leone, state in allerta: Mercurio suggerisce di non sprecare risorse. Recupero da fine mese e progetti vincenti da giugno. In tema di benessere, riposate e smettete di vivere in perenne competizione, non siete su un campo di battaglia!



“Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a riposare!” Voto: 8.

Consiglio delle stelle siciliane: “Si riposati ‘na pocu, ca u stancu si rifaccia e ‘u cori nun si stanca.”



