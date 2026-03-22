Oroscopo Leone: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti muovi come se fossi sul palco della tua vita… e in effetti un po’ lo sei sempre. Con Venere a favore, il fascino non ti manca e le attenzioni arrivano senza nemmeno doverle cercare troppo. Il punto, però, non è “se piaci” ma “a chi vuoi davvero piacere”. C’è una persona che ti interessa, forse anche più del previsto, ma il dubbio resta: è quella giusta o solo un bel diversivo?

Nel frattempo, se ci sono stati attriti o incomprensioni nel passato, hai l’occasione di ristabilire un’intesa vera, di quelle che non si basano solo sull’orgoglio ma anche sulla complicità. Hai voglia di vivere i sentimenti, di approfondire, ma senza perdere il controllo. E qui arriva il tuo classico braccio di ferro emotivo, soprattutto con chi ha un carattere forte quanto il tuo. Non ami cedere, ma questa settimana potresti scoprire che ogni tanto abbassare le difese non significa perdere, ma costruire qualcosa di più solido.

Nel frattempo, la tua agenda è piena come sempre. Hai mille cose da organizzare, progetti da impostare, decisioni da prendere. È un periodo importante anche in ottica futura: c’è chi pensa a convivere, a sposarsi, o comunque a fare un passo significativo. L’energia cresce, le situazioni rimaste in sospeso riprendono quota e anche le sfide sembrano più gestibili. Il merito è della tua autostima, che resta il tuo superpotere principale. Ti vedono forte, deciso, quasi incrollabile. E tu, con grande abilità, riesci a nascondere anche quei momenti di fragilità che ogni tanto bussano.

Fisicamente stai meglio, la primavera ti ricarica e ti restituisce vitalità. Attenzione solo a non esagerare: vuoi fare tutto, ma non sei indistruttibile. Ogni tanto fermarti non ti farà perdere terreno, anzi.

Brilli così tanto che il problema non è attirare… ma scegliere chi merita davvero la tua luce.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari accecari da vogghia di cumannari tuttu, ma prova a lassari trasiri puru l’emozioni senza paura, pirchì è ddà ca nasci chiddu di veru.

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