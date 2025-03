Oroscopo Leone: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Eh, Leò, questa settimana sei una vera e propria telenovela col botto finale. Qualcosa o qualcuno fa sussultare il tuo cuoricino e no, non è la bolletta della luce. Hai la possibilità di vivere emozioni intense, ma solo se lasci il mantello da re del dramma nell’armadio e non ti aggrappi a relazioni spente come candele di compleanno dopo il soffio.

Sul lavoro sei un vulcano pronto a esplodere (in senso buono, per ora). Se ci sono polemiche in ufficio, tu le annusi come un segugio e le cavalchi come se fossero un rodeo. Però… proprio lì troverai nuove opportunità. Giovani leoni, muovetevi, c’è la giungla del lavoro che vi aspetta.

Il corpo ti manda segnali all’inizio della settimana. Tipo: “ehi, basta divano”. Sfrutta il recupero da mercoledì e magari iscriviti a yoga: tanto mica devi diventare un fachiro, basta che ti muovi.

Se solo lasciassi il bisogno di avere sempre ragione, ti risparmierebbero pure il trono.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Tuttu cosi va bonu, ma si nun ti sciogli, mancu ‘u suli ti pò riscaldari.”

