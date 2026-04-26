Oroscopo Leone: settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti rimette al centro del palcoscenico, ma con una lezione importante: brillare non significa dover ruggire ogni cinque minuti. Dopo giornate segnate da incomprensioni, orgogli feriti e dialoghi degenerati in competizioni di testardaggine, senti il bisogno di rimettere ordine nei rapporti. Nei sentimenti qualcosa cambia soprattutto nella parte centrale e finale della settimana, quando torna una maggiore disponibilità reciproca. Se sei in coppia, puoi recuperare terreno, ma solo se abbassi il volume della fierezza e smetti di voler vincere ogni discussione come fosse una finale mondiale. Hai bisogno di sentirti amato, rispettato e scelto, ma anche l’altro lato del rapporto pretende lo stesso trattamento. Se sei single, diventi selettivo e molto meno disposto a perdere tempo con storie inconsistenti. Non cerchi solo fascino o applausi: vuoi intensità vera, ma con basi solide. Tradotto: meno teatrini, più sostanza.

Sul lavoro si apre una fase di recupero interessante. Sei creativo, intuitivo, pieno di idee e con quella capacità rara di vedere possibilità dove altri vedono solo problemi. Alcune situazioni che ti avevano irritato nelle scorse settimane iniziano a perdere peso e finalmente riesci a distinguere chi collabora davvero da chi si limita a fare presenza scenica. Attenzione ai rapporti professionali poco chiari o sbilanciati: potresti renderti conto che qualcuno sta remando con te solo quando conviene. È il momento giusto per ridefinire priorità, fare pulizia e preparare un nuovo ciclo più stabile. Le idee non mancano, ma vanno scelte con cura: non tutte meritano la tua energia reale.

Sul benessere la forma migliora, ma il corpo porta ancora addosso il residuo dello stress emotivo accumulato. Quando la testa si agita, anche il fisico ti presenta il conto. Ti serve decompressione, non altra frenesia. Meno drammi auto-prodotti, più sonno, movimento regolare e spazi in cui non devi dimostrare niente a nessuno. Il fine settimana ti aiuta a ritrovare equilibrio e buon umore. Ricorda: sei nato per splendere, non per esaurirti cercando di illuminare pure chi tiene le tende chiuse.

Sei magnifico, ma senza pausa rischi di diventare un lampadario tremolante.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Brilla quantu voi ma ripusati puru, ca quannu ti dosi beni fai luci pi tutti.

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