Oroscopo Leone: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

LEONE – Ah, Leone, il re della giungla amorosa, sempre pronto a ruggire! Nelle tue recenti avventure romantiche, potresti scoprire che alcuni dettagli trascurati stanno assumendo un’importanza fondamentale. Se il tuo amore è quello giusto, ti aspetta un caldo abbraccio, ma se vieni da una separazione, ricorda che “l’acqua passata non macina più”. Potrebbe esserci un ritorno alle radici, un riavvicinamento a casa e famiglia.

Tuttavia, se qualcuno non ti capisce, non forzare le cose. In ambito lavorativo, sei come un mago che sa come trasformare gli attacchi esterni in opportunità. Le vertenze legali potrebbero richiedere un compromesso, ma non escludo che tu possa uscirne vincitore, anche a costo di qualche stanchezza fisica. E non dimenticare: entro fine maggio, nuovi accordi e contratti bussano alla tua porta. Dal punto di vista del benessere, inizio settimana potrebbe essere impegnativo, ma la tua energia sembra inesauribile. E per un finale spensierato, la domenica promette divertimento con amici.

Sei come un leone in un circo, sempre pronto a saltare attraverso cerchi di fuoco, ma a volte ti bruci i baffi! Voto: 8. “Nun tantu billi billi, ch’un sulu billi basta.”



