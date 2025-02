Oroscopo Leone: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Sei pronto a cambiare vita o vuoi continuare a rimuginare su vecchie storie come se fossi il protagonista di una telenovela messicana? Se l’anno scorso hai chiuso una relazione, ora basta con i ricordi struggenti e i piagnistei davanti alla playlist malinconica di Spotify.

Piuttosto, buttati in nuove avventure, anche solo per movimentare un po’ la situazione! Per le coppie stabili, invece, Venere porta buone nuove: figli, convivenze, matrimoni… insomma, tutte cose che fanno tremare i più allergici alle responsabilità.

Sul lavoro, resisti alla tentazione di cambiare tutto dalla sera alla mattina: la settimana offre buone notizie, ma non per gli avventati. Stai attento alle distrazioni, che rischiano di trasformarti in un disastro ambulante.

Sei un leone, mica un gattino bagnato: tira fuori la grinta!

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na risata e càrricati, ca ‘u munnu un s’arruspigghia pì tia.”



