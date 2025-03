Oroscopo Leone: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Settimana interessante, quasi una soap opera: tra relazioni appese a un filo e colpi di scena dietro l’angolo, i Leone si ritrovano a riflettere seriamente sui propri sentimenti. Se ci sono questioni di cuore da risolvere, meglio parlarne entro metà maggio, o rischiate di sbroccare sotto al sole d’estate come un ghiacciolo dimenticato.

Attenzione, però: voi siete famosi per annoiarvi prima ancora di finire il caffè, quindi occhio alle fughe improvvise, magari aspettate almeno il dessert. Se l’anno scorso vi ha mollato qualcuno o avete mollato tutto (anche il decoro), è l’ora di rimettere insieme i pezzi e rifarvi il guardaroba delle emozioni. Sabato e domenica vi aspetta un invito interessante, tipo “vieni, che forse non ti penti”.

Sul lavoro siete come studenti all’ultimo esame: impauriti, ma in realtà fortissimi. A metà settimana sembra di affogare nei compiti, poi dal 27 in poi spunta una luce (non è la bolletta del gas, tranquilli). Sorpresine in arrivo proprio nel weekend, quando la luna vi farà l’occhiolino per farvi venire delle idee brillanti.

Anche fisicamente siete in fase di rimessa a nuovo: tornate a muovervi, ma con cautela, che la schiena non è un ferro da stiro.

Sei pronto a brillare… se non ti addormenti prima per noia.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma chi ti scanti? Fatti ‘sta camminata e parra chiaro, ca poi t’abbrazzi u munnu.”

