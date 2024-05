Oroscopo Leone: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Nella giungla dei sentimenti, caro Leone, sembra che tu stia finalmente avvistando la vera faccia del tuo partner. Non è un horror, ma potresti scoprire qualche dettaglio meno glamour di quello che pensavi. Maggio ti mette davanti a verità scomode, quindi occhio a non trasformare il tuo amore in un episodio di una serie drammatica.

Per i single, è un buon momento per innamorarsi, ma attenzione ai fuochi d’artificio che si spengono velocemente. Sul fronte lavorativo, è il momento di fare i conti e non solo in senso figurato. Potresti sentire l’impulso di pianificare la tua estate lavorativa già da ora, ma cerca di non portare il caos familiare in ufficio, a meno che non voglia trasformarlo in un reality show.

Sul piano del benessere, dopo aver bruciato energie come un’astronave in decollo, maggio ti impone di rilassarti un po’. Soprattutto, non trasformarti in un eroe di una maratona se il tuo fisico chiede una pausa caffè. Voto: 6.5/10. “Cu mancia assai, mancia pani e ventu!” (Chi mangia troppo, mangia pane e vento!)



