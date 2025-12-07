Oroscopo Leone: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana entri in scena come solo tu sai fare: col passo di chi si sente protagonista anche quando sta semplicemente attraversando la strada. E, per una volta, l’universo sembra darti ragione. Venere, Marte e il Sole ti sorridono come fan sfegatati che ti aspettano sotto il palco. La passione aumenta, la comunicazione scorre più fluida, gli incontri diventano promettenti e le relazioni consolidate trovano un nuovo ritmo. L’importante, però, è non dimenticare la parte realistica. Se un’avventura è un’avventura, non trasformarla subito in un film epico con colonna sonora da premio Oscar. I single brillano, i giovani vivono un’esuberanza contagiosa, e chi è già in coppia sente l’armonia crescere, quasi naturalmente, senza forzature. In questi giorni può succedere che qualcuno ti guardi con attenzione diversa e non è un’illusione. Il tuo magnetismo è reale e potenziato.

Sul lavoro ti muovi molto, fisicamente e mentalmente. Spostamenti, viaggi, nuove prospettive: sembri un manager internazionale anche se devi solo attraversare la città per una riunione. È un periodo in cui tutto si muove rapidamente e tu hai la capacità quasi animalesca di percepire prima degli altri dove conviene andare. Chi compra o vende casa ha ottime possibilità di concludere entro breve, purché agisca con tempestività. Le prime due settimane di dicembre sono cruciali. Le chiamate importanti arrivano, gli accordi si aprono, i contratti diventano plausibili e dall’11, con Mercurio finalmente dalla tua, comunicazione e trattative scorrono con maggiore chiarezza. Insomma: se ti senti al centro di un turbine professionale, è perché ci sei davvero.

Sul piano fisico recuperi forza e lucidità: è il momento ideale per cure estetiche, controlli, visite o decisioni che chiedono attenzione al tuo benessere. Martedì e mercoledì possono risultare più faticosi, come se qualcuno ti spegnesse la brillantezza per qualche ora, ma niente che possa davvero fermare un Leone lanciato. Un po’ di relax all’aperto o attività che liberano la mente ti aiutano a mantenere quell’ottimismo strutturale che ti appartiene da sempre.

Fai attenzione: con tutto questo fascino rischi che ti chiedano l’autografo pure al supermercato.

Voto: 10

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia a forza tua e usala cu giudiziu. Chi si senti re, si movi lentu ma arriva luntanu”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI