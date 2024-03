Oroscopo del giorno: mercoledì 27 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 27 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 27 marzo 2024

Ariete ♈

Oggi potresti sentirti come un eroe in un videogioco, ma ricorda che nella vita reale non ci sono punti ferita o salvataggi automatici. Prendi decisioni sagge, specialmente se queste includono l’uso di scale o l’assemblaggio di mobili. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Non t’impennari troppu, l’atterraggio po’ essiri dulurossu.

Toro ♉

Un consiglio: evita di fare shopping online dopo la mezzanotte; potresti svegliarti con l’arrivo di un pacco contenente una mini serra per coltivare cactus da scrivania. Voto: 5/10 Consiglio delle stelle siciliane: Ricordati, non è oro tutto ciò che luccica, spicialmenti su internet.

Gemelli ♊

Oggi la tua tendenza a divagare potrebbe portarti a iniziare discorsi su argomenti come l’esistenza extraterrestre durante una riunione di lavoro. Tieni a freno le tue teorie, almeno fino alla pausa caffè. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu parrari picca e bonu ca assai e senza sensu.

Cancro ♋

Prova a non interpretare ogni commento come un attacco personale. Non tutti stanno cercando di rovinarti la giornata; alcuni sono solo naturalmente indelicati. Voto: 4/10 Consiglio delle stelle siciliane: Nun pigghiari tuttu a pettu, a vita è cchiù duci di quantu pensi.

Leone ♌

La tua autostima oggi è così alta che potresti iniziare a chiederti perché non hai ancora la tua statua in piazza. Ricorda, la vera grandezza sta nell’umiltà, e nelle piccole cose. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Nun fari u pavuni, ca a fine ti tocca a caminari puru a tia.

Vergine ♍

Il tuo amore per l’ordine oggi raggiungerà nuovi livelli: potresti ritrovarti a riordinare le app sul telefono per colore o per frequenza d’uso. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: L’ordini è mièddu ca u panuzzu, ma nun esagirari.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 27 marzo 2024

Bilancia ♎

La tua indecisione oggi potrebbe portarti a chiedere consiglio perfino all’assistente virtuale. Ricorda, a volte la risposta migliore è semplicemente seguire il tuo istinto. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Fidati dâ tò prima pinzata, è quasi sempri a cchiù giusta.

Scorpione ♏

La tua giornata sarà carica di energia misteriosa, forse perché hai dimenticato di fare colazione. Non sottovalutare il potere di un buon pasto per migliorare il tuo umore (e la tua aura). Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: Mangia beni ca u restu veni di sicuru.

Sagittario ♐

Se pensi che l’avventura più grande oggi sia scegliere tra caffè e tè, forse è il momento di alzare un po’ l’asticella. Anche solo una passeggiata insolita può essere un piccolo grande viaggio. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: Ogni tantu, cangia strata, puoi truvari cosi nova.

Capricorno ♑

Potresti scoprire che il lavoro di squadra oggi funziona meglio sulla carta che nella realtà, soprattutto se nessuno vuole essere il portiere nella partita di calcetto ufficio. Voto: 5/10 Consiglio delle stelle siciliane: A capu chinu si passa sutta tutti li ponti. Voto: 5/10 Consiglio delle stelle siciliane: A capu chinu si passa sutta tutti li ponti, ma ogni tantu alzalu puru pi’ vidiri unni vai.

Acquario ♒

Oggi la tua mente sarà così aperta che potresti perdere qualche idea per strada. Ricorda di annotare i tuoi lampi di genio, anche quelli che arrivano sotto la doccia. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: Tieni sempri a matita e carta a manu, l’idei nun aspettanu.

Pesci ♓

Le tue emozioni saranno un po’ come il meteo di marzo: imprevedibili, variabili e a tratti esageratamente melodrammatici. Cerca di mantenere la calma, il sereno arriverà. Voto: 4/10 Consiglio delle stelle siciliane: L’acqua cheta rompi i ponti, ma nun è u casu tò di fari danni.

Oroscopo del 27 marzo 2024: la classifica

1 – Gemelli

2 – Vergine

3 – Sagittario

4 – Leone

5 – Scorpione

6 – Ariete

7 – Bilancia

8 – Acquario

9 – Toro

10 – Capricorno

11 – Cancro

12 – Pesci

