Oroscopo del giorno: mercoledì 28 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 28 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 28 marzo 2024

Ariete ♈

La Luna opposta in Bilancia ti invita a non parlare troppo, soprattutto se non vuoi finire per dire qualcosa che rimpiangerai. Oggi, cerca di essere meno testardo e più diplomatico. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu aceddu ‘n manu ca centu chi volanu. (Meglio un uccello in mano che cento che volano).

Toro ♉

Le stelle ti consigliano di rilassarti e goderti le piccole cose, ma attento a non rilassarti troppo al punto da dimenticare i tuoi impegni. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu nasci tundu non po’ moriri quatratu. (Chi nasce tondo non può morire quadrato).

Gemelli ♊

Giornata all’insegna della felicità e delle soddisfazioni. Approfittane per fare quello che ti piace di più, ma ricorda: non esagerare. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Lu megghiu fruttu è chiddu proibbitu. (Il miglior frutto è quello proibito).

Cancro ♋

La Luna in Bilancia ti invita a rallentare e prenderti cura di te e dei tuoi cari. Evita conflitti inutili. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Non tuttu chiddu ca luci è oru. (Non tutto quello che luccica è oro).

Leone ♌

La tua intuizione e creatività sono al massimo. Sfruttale al meglio, ma ricorda che a volte è necessario anche essere pratici. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: L’occhiu vidi e u cori si nnamura. (L’occhio vede e il cuore si innamora).

Vergine ♍

Oggi sentirai di poter spostare montagne, soprattutto in ambito lavorativo. Non lasciare che l’arroganza ti prenda la mano. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Chi va pianu, va sanu e va luntanu. (Chi va piano, va sano e va lontano).

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 28 marzo 2024

Bilancia ♎

Un progetto ambizioso ti tiene impegnato, ma non lasciare che gli ostacoli ti scoraggino. La perseveranza è la chiave. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: A paci è megghiu da guerra. (La pace è meglio della guerra).

Scorpione ♏

Oggi potresti sentirti un po’ sottotono. Prenditi il tempo per riflettere su te stesso e sulle tue azioni. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu sulu ca mal accumpagnatu. (Meglio solo che male accompagnato).

Sagittario ♐

Giornata ideale per socializzare e fare nuove conoscenze. Sii aperto alle novità, ma mantieni i piedi per terra. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu camina fa strata. (Chi cammina fa strada).

Capricorno ♑

La tua curiosità oggi può portarti lontano. Sii aperto al cambiamento e alle nuove idee. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: A mala sorti, fauci larghi. (Alla cattiva sorte, bocca larga).

Acquario ♒

L’orizzonte si allarga con nuove possibilità in campo culturale e di viaggio. Esplora nuovi orizzonti, ma non dimenticare i tuoi impegni. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Chi cunta senza l’ospiti, sbagghia la cunta. (Chi conta senza l’ospite, sbaglia il conto).

Pesci ♓

Una giornata piena di passione e rinnovamento ti attende. Vivi appieno ogni emozione, ma ricorda di mantenere i piedi per terra. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: Amuri, amuri, ma cu t’inganna non ti curari. (Amore, amore, ma chi ti inganna non ti curare).



SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI