Oroscopo del giorno: mercoledì 29 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 29 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

♈ Ariete

Giornata all’insegna degli incontri inaspettati: potreste inciampare in qualcuno del passato e restare a bocca aperta, senza parole. Fortunatamente, la positività non vi abbandona, e chi è al vostro fianco sarà ignaro dei vostri turbamenti interni, spingendovi verso nuove avventure. Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Oggi potreste incontrare un fantasma dal passato; fate finta di niente e andate avanti.

♉ Toro

Una giornata ideale per meditare sulle dinamiche comunicative con chi vi circonda. Una proposta interessante potrebbe arrivare, ma attenzione a non distrarvi con chi vi ha deluso in passato. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: Ci saranno chiacchierate interessanti; ascoltate bene, potrebbe esserci del buono.

♊ Gemelli

Prendetevi un momento per voi, anche se la solitudine non è il vostro forte. Sarà un’occasione per riflettere e dare spazio alla vostra creatività. Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: A volte stare un po’ soli aiuta; non vi spaventate, eh!

♋ Cancro

È il momento di fare chiarezza con chi non vi ascolta. Siete stati troppo comprensivi, ora basta. Potrebbero aprirsi porte a nuovi progetti se solo osaste parlare. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: Parlate chiaro oggi, senza giri di parole; chi deve capire, capisca.

♌ Leone

Giornata di decisioni importanti che, se prese correttamente, porteranno a miglioramenti. In amore, è tempo di esprimere liberamente i vostri sentimenti. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: Se oggi vi sentite dei leoni, mostrate le unghie, ma con gentilezza.

♍ Vergine

Con determinazione migliorerete le relazioni lavorative e potreste ricevere un guadagno inaspettato. Attenzione in amore: la calma precede la tempesta. Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Meglio un po’ di prudenza oggi, soprattutto in amore. Non si sa mai.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 29 marzo 2024

♎ Bilancia

Vi sentirrete messi in secondo piano in un progetto che consideravate vostro. In amore, il vostro equilibrio vi aiuterà a scoprire qualcosa di nuovo sulla vostra dolce metà. Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Anche se vi sentite un po’ ai margini, ricordate che ogni cunigghiu ha la sua duminica.

♏ Scorpione

Al lavoro, potreste dover accettare che alcune delle vostre idee sono superate. In amore, i dissapori si attenuano e il dialogo frutterà momenti di intimità. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: Oggi potrebbe essere il giorno giusto per lasciare andare il vecchio.

♐ Sagittario

Le vostre idee saranno viste come geniali o folli, ma alla fine prevarranno. In amore, il vostro ottimismo conquisterà chi vi sta vicino. Voto: 8.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Se oggi vi sentite un po’ pazzi, è solo perché avete idee che nessuno capisce… ancora.

♑ Capricorno

Affronterete questioni delicate che richiederanno un cambio di rotta. In amore, trascorrerete momenti piacevoli con chi si dimostra attento a voi. Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: A volte cambiare strada porta a scoperte interessanti. Aprite l’occhio!

♒ Acquario

Al lavoro, desidererete privilegiare le vostre idee, ma dovrete ignorare le critiche. In amore, esprimere i vostri sentimenti vi avvicinerà al partner. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: Non fatevi frenare dalle chiacchiere, andate avanti per la vostra strada.

♓ Pesci

Vi attende un periodo di grande creatività, dove mente e cuore lavoreranno in armonia. In amore, condividerete gioie e progetti futuri. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: Oggi lasciate che il cuore guidi la mente; vi porterà lontano.



