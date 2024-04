Oroscopo del giorno: mercoledì 10 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 10 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 10 aprile 2024

♈ Ariete

Oggi potresti sentir parlare di riconoscimenti, ma attenzione a non scambiare un complimento per una promozione a CEO. La tua comunicazione sarà fantasiosa, ma ricordati che “fantasioso” può essere un eufemismo per “non ha senso”. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Non farti ‘mbrogliare dalle parole duci, o figghiu.

♉ Toro

Una giornata all’insegna della creatività, ma attento a non reinventare la ruota… soprattutto se lavori in ufficio e non in un’officina. La passione sarà alta, perfetto per chi cerca l’amore o vuole semplicemente vincere una discussione online. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: L’amuri è comu un vagnuni, quannu arriva, si senti.

♊ Gemelli

Energia positiva e originalità nel comunicare ti rendono protagonista, ma ricorda che “protagonista” in certe situazioni può significare “quello che tutti vorrebbero zittire”. Buone opportunità di conquista, sia in amore che nelle file al supermercato. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Usa a testa, non sulu p’arricriariti i capiddi.

♋ Cancro

Una voglia irrefrenabile di brillare, ma attenzione a non confondere “brillare” con “abbagliare gli altri con riflessi di luce dubbia”. Supporto importante da amici e familiari, soprattutto se devi traslocare o compilare la dichiarazione dei redditi. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: A casa è unni c’è cori, e a volte puru un bon pranzu.

♌ Leone

Una giornata difficile, come cercare di fare una videochiamata senza internet. Il consiglio è di aprire il cuore, ma ricorda che metaforicamente, non letteralmente. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Quannu c’è troppu suli, megghiu stari a l’ummira.

♍ Vergine

Esuberanza e voglia di vivere, ma ricorda che “vivere al massimo” non include necessariamente testare i limiti della fisica o della pazienza altrui. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: La vita è comu un cannolu, si godi di più quannu è chino.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 10 aprile 2024

♎ Bilancia

Una giornata di dialogo e ascolto, perfetta per capire finalmente le istruzioni di montaggio di quel mobile che hai in casa da mesi. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu un veru amicu ca centu cunnuscenti.

♏ Scorpione

Un martedì che parte storto come un risveglio con la suoneria del lunedì. La parola d’ordine è resistenza, un po’ come quando cerchi di non prendere l’ultimo biscotto. Voto: 5.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: A cu nasci tunnu, nun mori quatratu.

♐ Sagittario

Amore e fortuna ti sorridono, ma ricorda che “sorridere” non significa “regalarti una vacanza ai Caraibi”. Un buon momento per esplorare, anche solo il menu di quella pizzeria che hai sempre voluto provare. Voto: 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu camina arriva, cu curri arriva cchiù prestu.

♑ Capricorno

Un mix di pazienzae intoppi, come cercare di navigare in Internet con un modem degli anni ’90. La resilienza sarà la tua parola d’ordine, insieme a “perché questo progetto sembra un puzzle senza istruzioni?”. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: A testa dura abbisogna a mazza forti.

♒ Acquario

Una giornata stellare, con un mix perfetto di opportunità lavorative e incontri fortuiti. È il momento di sfruttare ogni occasione, anche quella di imparare finalmente a fare il caffè senza trasformare la cucina in un campo di battaglia. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu nni voli, nni trova.

♓ Pesci

Energia e voglia di fare in abbondanza, ma attenzione a non esagerare: ricorda che “occuparsi di tutto” non significa letteralmente “fare tutto da soli”. Un ottimo periodo per intraprendere nuove iniziative o per ritagliarsi del tempo per sé. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: L’acqua cheta rompi i ponti, ma puru camina.

Classifica di mercoledì 10 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Acquario

2 – Sagittario

3 – Gemelli

4 – Pesci

5 – Cancro

6 – Vergine

7 – Ariete

8 – Toro

9 – Capricorno

10 – Bilancia

11 – Leone

12 – Scorpione



