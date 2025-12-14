Oroscopo Pesci: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Se il cuore ha già trovato casa, questa settimana ti invita a rafforzare mura, porte e finestre del tuo mondo affettivo. La serenità cresce, il legame si stabilizza e si rafforza la certezza che stai costruendo qualcosa di reale. Se invece c’è qualcuno che ti piace, e senti anche solo un minimo segnale di reciprocità, è il momento ideale per avvicinarti. Le distanze che pesavano a inizio mese ora si accorciano, lasciando spazio a un respiro più ampio. Dicembre porta emozioni intense e promette un dono speciale attorno a Natale, qualcosa che potrebbe rimetterti in connessione con ciò che desideri da tempo. Sul piano delle relazioni in generale, amicizie e interessi tornano centrali. Investire nelle persone giuste ti porta risultati concreti e ti ricorda quanto hai bisogno di connessioni autentiche, non di miraggi emotivi.

A livello professionale si apre un capitolo interessante: vecchi crediti che puoi recuperare, nuove attività che generano entrate, progetti da completare entro marzo con ottime prospettive. Le stelle ti spingono all’azione, devi rimboccarti le maniche senza esitazioni. L’unico avvertimento riguarda la gestione economica. Non fidarti troppo, non prendere decisioni avventate, controlla spese, contratti, promesse e soprattutto persone che parlano bene ma con poche prove concrete.

Quanto al benessere, dicembre porta un miglioramento visibile. Se a inizio mese eri pieno di dubbi, ora recuperi energia, vitalità, chiarezza. La tua natura, però, resta oscillante: alterni apatia profonda a slanci improvvisi che sembrano alimentati da pura magia. Per evitare di implodere, devi scaricare nervi e tensioni non appena puoi. Attività leggere, sport, meditazione, camminate: qualunque cosa ti aiuti a rimettere ordine nel mare interiore che ti porti dentro.

Le festività in arrivo ti regalano un’energia nuova. Hai bisogno di riposare, ricevere amore, creare atmosfere dolci e accoglienti, circondarti di persone che parlano la stessa lingua emotiva che parli tu.

Sei talmente emotivo che anche i film delle pubblicità ti commuovono più delle stelle.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui u cori ma tinni cura. L’emozioni sò forti, ma quannu tu ci metti ordine diventanu luce pi tutta a tò strata”.

