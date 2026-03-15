Oroscopo Pesci: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Il cielo di questa settimana favorisce progetti, decisioni e scelte che riguardano il futuro delle relazioni. Alcune coppie potrebbero iniziare a programmare eventi importanti o cambiamenti nella vita quotidiana che rafforzano il legame. Non necessariamente si tratta di gesti clamorosi. A volte basta decidere di condividere un nuovo progetto, cambiare abitudini o costruire qualcosa insieme. Con Mercurio nel segno la comunicazione diventa uno degli elementi più importanti. Parlare con sincerità di ciò che provi può aprire strade che prima sembravano difficili da percorrere. I single vivono una fase di maggiore apertura verso nuove conoscenze. Gli incontri nati in modo spontaneo potrebbero assumere un significato più profondo verso la fine del mese.

Nel lavoro Sole e Marte nel segno portano una carica di energia notevole. Ti senti più motivato a portare avanti le tue idee e a trasformare i progetti in realtà concrete. Questa combinazione planetaria rafforza la tua capacità di iniziativa e ti incoraggia a prendere decisioni importanti. Potresti trovare soluzioni creative a problemi che sembravano complicati oppure individuare opportunità che altri non avevano notato. Il periodo è ideale per proporre qualcosa di nuovo. Sarebbe utile fissare un incontro o un appuntamento importante entro giorno 20 per dare impulso a iniziative che avevi lasciato in sospeso.

Anche il benessere è collegato alla creatività. Mercurio nel segno potenzia l’immaginazione e ogni forma di espressione artistica o creativa diventa un modo per canalizzare energia positiva.

Quando trovi ispirazione non segui la corrente, la trasformi in un’onda nuova.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Sta settimana hai testa china di idee e cori prontu a fari passi avanti sia ‘nta sentimenti sia ‘nta travagghiu. Si sfrutti sta forza e parri chiaru cu l’autri, riesci a fari nasciri cosi importanti.

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