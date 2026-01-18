Oroscopo Pesci: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Ti stai affacciando su una settimana dal sapore delicato, come una canzone di quelle che ascolti con gli occhi lucidi mentre fuori piove. In amore, il cielo ti guarda con benevolenza. Le giornate di venerdì e domenica sono particolarmente ispirate: parlano di riconciliazioni, incontri dolci, di cuori che si avvicinano piano. Chi ha avuto tensioni a dicembre può finalmente voltare pagina, magari con un messaggio sincero o uno sguardo che dice più di mille parole. E se sei single, sappi che l’amore non è un evento da segnare in agenda, ma qualcosa che può accadere mentre ordini un caffè distratto.

Nel lavoro sei in piena fase di pianificazione. Febbraio porta grandi opportunità, ma ora serve lucidità. A metà settimana potresti sentirti come uno smartphone con mille notifiche e la batteria all’1%. Rallenta, respira e dai priorità solo a ciò che conta davvero. Non hai bisogno di strafare: basta mettere le cose nel giusto ordine.

Il benessere è fluttuante, ma il weekend ti aiuta a ritrovare una centratura. Prenditi cura di te, non solo con sonnellini e cioccolata, ma anche ascoltando quello che il corpo ti dice. Stai costruendo qualcosa di bello, ma se ti dimentichi di te stesso, rischi di farlo con le pile scariche.

Sei romanticamente stanco, ma pur sempre pronto a emozionarti per una frase ben scritta.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Pi fari tuttu chiddu ca senti, t’abbisogna prima cunsumariti ‘nu pocu, ma poi cchiù forti di prima ti rialzi.

