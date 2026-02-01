Oroscopo Pesci: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Settimana emotivamente densa, di quelle che ti fanno sentire tutto un po’ più forte, nel bene e nel male. Tra mercoledì e giovedì un ricordo o un episodio del passato riaccende una miccia che pensavi spenta, portando a galla vecchie tensioni o parole mai davvero digerite. Tuttavia, proprio grazie alle esperienze vissute, hai ora la possibilità di trasformare il confronto in un’occasione di pace. Serve maturità, e tu ne hai più di quanto credi. È fondamentale mantenere un atteggiamento disponibile e conciliare le esigenze di tutti, figli compresi, senza sacrificarti oltre misura. Questa settimana segna l’inizio di nuove prospettive. Non tutto è semplice, ma molto può essere risolto se eviti di tornare su recriminazioni già affrontate mille volte.

Sul lavoro il cielo è favorevole per chiarire dettagli importanti legati a collaborazioni, accordi e nuove opportunità. È un buon periodo anche per chi è alla ricerca di una nuova occupazione o vuole cambiare ruolo. Questioni legali, trattative commerciali e compravendite immobiliari ricevono una protezione interessante, ma non devi abbassare la guardia sugli aspetti burocratici. Potresti doverti difendere da un attacco o da una critica, ma non sarà difficile: hai più risorse di quante immagini. Le giornate di venerdì e sabato risultano particolarmente produttive e rassicuranti.

Dal punto di vista fisico ed emotivo, il 4 potrebbe portare un lieve calo di energie. Nulla di grave, ma è un segnale chiaro del corpo che chiede attenzione. Dormire qualche ora in più aiuta un sistema nervoso ancora agitato. Anche l’attività fisica leggera è utile, soprattutto se vissuta come uno spazio per te e non come un dovere. I benefici più evidenti arriveranno verso l’8, quando ti sentirai più centrato e meno disperso.

Il passato non va combattuto, va salutato con gentilezza.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Scegghi a paci invece d’a nostalgia, picchì quannu ti liberi d’u superfluo, torni a respirari megghiu.

