Oroscopo Pesci: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

PESCI – Hai il cuore tenero come un cannolo alla ricotta e quando ami, ti ci butti con tutto, pure con lo zaino emotivo. Questa settimana, finalmente, il cielo ti guarda con occhi dolci. Sei in una relazione, potresti iniziare a pensare in grande. Matrimonio? Convivenza? Un armadio in comune? Possibile. Giove ti sorride e tu rispondi con quella tipica faccia da “forse sono pronto davvero”. Il bisogno di credere di nuovo nell’amore si fa sentire, soprattutto dopo periodi in cui ti sei sentito più fragile di una pasta sfoglia fuori frigo.

Se nella coppia ci sono stati problemi, ora si può recuperare: un trasloco, un chiarimento, un abbraccio un po’ più lungo… tutto torna utile per riavvicinarsi. Certo, se stai con un Leone o un Ariete, ogni tanto sembra di giocare a nascondino emotivo: un giorno sì, uno no, uno ti lascio e poi ti cerco. Ma tu, con la tua pazienza e la tua testardaggine poetica, resisterai anche a questo tour sentimentale.

Nel lavoro, hai finalmente l’opportunità di brillare. Sì, tu, che spesso ti nascondi dietro la modestia o dietro un collega più rumoroso. Ora è il momento di farti avanti: il cielo ti dà man forte e ti spinge a chiedere ciò che ti meriti. Martedì e mercoledì sono perfetti per proporre un’idea, un progetto o anche solo per dire “ci sono anch’io”. E ci sei davvero. Le stelle ti vogliono attivo, ma concreto: niente sogni ad occhi aperti, questa volta serve una presentazione PowerPoint.

Fisicamente ed emotivamente, sei in risalita. Ti sei leccato le ferite, hai parlato allo specchio, hai fatto due meditazioni con YouTube e adesso sei pronto a tornare in scena. Il supporto di una persona fidata o di un esperto (tipo lo psicologo o anche il barista sotto casa) sarà fondamentale. È il tuo momento di crescere, e non in silenzio.

Le stelle ti mettono nella top 3 della settimana e non è poco: approfittane, anche solo per smettere di pensare sempre a cosa poteva andare meglio.

Sei dolce, profondo… e con la testa tra le nuvole, ma con stile.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Stu cori tò è ‘na mappa: basta ca ti ricuogli, e ritrovi la strata, puru quannu ti pari ca t’ha persu.

