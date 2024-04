Oroscopo Pesci: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

PESCI – L’amore non è un ostacolo, ricordatelo, Pesci! Questa settimana ti sentirai più passionale, e questo potrebbe portare a interessanti sviluppi amorosi.

In ambito lavorativo, è il momento di sfruttare nuove opportunità o di considerare un cambiamento. Mantieni la calma e usa questo tempo per organizzarti fino alla fine di maggio. Per quanto riguarda il benessere, cerca la tranquillità, fuggi dalla frenesia e riconnetti con la natura per ritrovare il tuo equilibrio.

“Anche un pesce può arrampicarsi sugli alberi, se solo gli danno il tempo.”Voto: 7.5/10. (Consiglio delle stelle siciliane: “Caminannu si cunnòsci ‘a genti”)



