Oroscopo Pesci: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

PESCI – Diciamolo: l’amore non è proprio in cima alla tua lista questa settimana. Non è che non ti interessa, è che ti sembra tutto troppo faticoso. Tra chi è lontano, chi non capisce e chi ti fa perdere tempo, ti senti un po’ sfocato. Sabato e domenica saranno i giorni più critici: nervosismo, sbuffi, voglia di spegnere il telefono e farti un bagno spirituale nei pensieri tuoi. Le relazioni a distanza sembrano più una prova di resistenza che una storia d’amore, e se hai il cuore diviso tra due opzioni, potresti finire in un vicolo cieco emotivo.

Se vuoi salvare qualcosa, evita lo scontro diretto. Sul lavoro invece c’è aria di rivincita. I primi due giorni sono ottimi per chiedere, proporre, presentarti come il pesce più smart del banco. Chi cerca occupazione è in una fase favorevole, chi è già attivo può ricevere incarichi nuovi, anche in sedi diverse. Mercurio smette di remarti contro e finalmente puoi pensare con più chiarezza.

Attenzione alle spese per la casa: tra affitto, mobili o bollette, ti sembrerà di vivere in un reality chiamato “Sopravvivi al budget”. Fisicamente stai meglio, ma la parte centrale della settimana ti vede un po’ scarico. Poi si risale, soprattutto se ti concedi un piccolo viaggio o almeno un’uscita che ti faccia sentire vivo. Hai bisogno di aria, mare o almeno una passeggiata che ti scolli dal divano.

Sei dolce come il marzapane, ma stavolta ti sei sciolto troppo in fretta.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa stari cu’ ti porta confusione e pigghiati ‘na boccata d’aria p’arricurdati cu si.

