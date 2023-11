Pesci: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

PESCI – Ti attende una settimana di emozioni intense come un oceano in tempesta. In amore, potresti dover navigare attraverso dubbi e incertezze, specialmente se sei in una relazione di lunga durata. Sul lavoro, rimani aperto alle nuove opportunità e non temere di esplorare territori inesplorati. Martedì e venerdì sono giorni in cui potresti sentirti più vulnerabile. 6.5/10. “Tuttu lu gran sirenu di lu mari ‘na vampidda d’amuri ‘un pò astutari”.



