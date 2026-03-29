Oroscopo Pesci: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana segna un punto di svolta emotivo importante. Sei tu a decidere di chiudere ciò che non ha più senso, senza aspettare spiegazioni che probabilmente non arriveranno mai. È un atto di consapevolezza, più che di rabbia. Hai capito che continuare a inseguire risposte da chi non vuole darle è solo una perdita di tempo ed energia. E questa consapevolezza, anche se un po’ dolorosa, ti rende sorprendentemente più lucido e centrato su ciò che desideri davvero. Mercurio nel tuo segno ti aiuta a fare chiarezza, anche nei rapporti più complicati. Tuttavia, non tutto fila liscio. Alcune tensioni, soprattutto legate a questioni economiche o familiari, possono riemergere e creare discussioni. In particolare, a metà settimana devi fare attenzione a non lasciarti trascinare in polemiche inutili. Non tutto merita una risposta, e soprattutto non tutto merita la tua energia emotiva, che in questo momento è preziosa.

Nel lavoro, invece, si apre una fase interessante. Se stai cercando una crescita, questo è il momento di muoverti. Nuove responsabilità possono arrivare, insieme a opportunità concrete. Hai una libertà d’azione che non sempre riconosci, e che invece dovresti sfruttare al massimo. Proposte, comunicazioni e sviluppi positivi sono all’orizzonte, soprattutto verso la fine della settimana. E se lavori in ambito creativo, potresti finalmente trovare il modo giusto per esprimere ciò che hai dentro.

Dal punto di vista fisico ed emotivo, devi ritrovare equilibrio. L’alimentazione gioca un ruolo importante, così come la gestione del tempo libero. Marte nel segno ti rende più impulsivo e reattivo, ma anche più incline a tensioni interiori. Devi imparare a canalizzare questa energia senza farti travolgere, magari trovando uno spazio tutto tuo in cui ricaricarti davvero.

Vuoi chiudere tutto… ma poi rileggi i messaggi vecchi alle tre di notte.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Si hai decisu di chiudiri, falla finita davvero e vai avanti senza turnari sempri arreri cu a testa.

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