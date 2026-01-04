Oroscopo Pesci: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Senti l’odore del nuovo? È quello della rinascita emotiva che ti sta venendo addosso tipo onda improvvisa a Mondello. In amore sei in una fase di costruzione: chi c’è resta, chi è andato non ti manca più come prima. La Befana promette bene, anche perché tu, romanticone irriducibile, stai già fantasticando su chi bacerai allo scoccare della mezzanotte. Se sei impegnato, i bisticci di dicembre sono superati. Se sei single, c’è aria di incontri veri, non solo likes distratti o messaggi visualizzati senza risposta.

Il passato ha finito il credito, e ora guardi al futuro con occhi nuovi. Proposte, contatti, possibilità: tutto arriva a chi si apre. Quindi no, non è il momento di chiuderti nel tuo mondo di serie tv, biscotti e playlist malinconiche.

Nel lavoro sei un guerriero con il cuore da poeta. Ti affatichi, lotti, corri, ma lo fai con l’anima. Le giornate di giovedì e venerdì potrebbero essere più fiacche, ma il resto della settimana ti vede protagonista. Gennaio ti prepara un bel regalo e, tra febbraio e marzo, potresti raccogliere i frutti di quanto stai seminando ora.

Fisicamente sei sorretto da Venere, che ti dona una buona forma mentale e fisica, anche se all’inizio di gennaio qualche piccolo fastidio potrebbe farti storcere il naso. Attento ai colpi di freddo: tu sei sensibile dentro e fuori. Concediti del relax, non per pigrizia ma per rigenerarti.

Hai il cuore così grande che rischi di fare entrare anche chi non si toglie le scarpe prima.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Sulu si ti scanci i scarpi vecchi poi ti puoi mettiri chiddu ca ti sta bonu pi camminari avanti.

