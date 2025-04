Oroscopo Pesci: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana hai un cielo che ti coccola come una nonna col panettone fuori stagione. Tra Mercurio, Venere e Marte che ti fanno il tifo, ti ritrovi a flirtare anche col panettiere sotto casa. Se sei single, è il momento perfetto per uscire di casa e fingere interesse per la vita degli altri. Per chi è in coppia: riscopri la passione e magari anche dove avete nascosto le lenzuola buone. Evita però di accendere fuochi con segni come la Vergine o il Sagittario… lì rischi di bruciarti le sopracciglia.

Sul lavoro, se hai seminato qualcosa, qualcosa crescerà. Magari non una quercia, ma almeno un basilico resistente. L’unico consiglio? Non avere fretta. Le notizie arrivano, ma a rilento, come un corriere senza GPS. Mercoledì e giovedì un po’ faticosi, ma sabato ti riprendi con gli interessi.

Nel benessere, l’unico vero nemico è il giudizio altrui: ignoralo come ignori le email del tuo capo il venerdì pomeriggio. Organizzati qualcosa di piacevole per il weekend e la vita ti sorriderà… o almeno ti farà l’occhiolino.

Il romanticismo ti scorre nelle vene come se fossi l’unico a ricordarsi che la primavera è anche stagione degli ormoni.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Nta sta simana, fatti vuliri beni, e si qualchunu ti critica, ricòrdati ca mancu u Signuri piaci a tutti.

