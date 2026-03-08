Oroscopo Pesci: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana ha un’atmosfera morbida ma intensa, di quelle che sembrano partire in sordina e poi regalano un’emozione capace di cambiare il tono delle giornate. È un cielo particolare per chi è innamorato o per chi desidera innamorarsi, perché Venere continua a portare sensibilità, profondità e una percezione quasi medianica dei segnali del cuore. Tu, del resto, i sentimenti non li vivi mai in superficie: li assorbi, li interpreti e spesso li anticipi perfino. Dopo giornate dominate da stanchezza o da una certa apatia, tra sabato e domenica potresti vivere un momento speciale, e infatti sarebbe il caso di organizzare un incontro o almeno un’occasione in cui lasciarti sorprendere. Se c’è qualcuno che ti interessa, l’istinto sarà la bussola migliore.

Sul piano pratico continui a vivere una fase fatta di alti e bassi. Ci sono momenti in cui sei concentratissimo, intuitivo, quasi imprendibile per lucidità creativa, e altri in cui senti il bisogno assoluto di staccare tutto e recuperare. È normale, e non significa che tu stia perdendo terreno. Anzi, nonostante critiche, osservazioni o ostacoli legati a Mercurio in opposizione, alla fine riesci comunque a prevalere. Giove continua a proteggerti e ti aiuta ad affrontare impegni e responsabilità con una lucidità che forse nemmeno tu ti riconosci fino in fondo. Un’idea geniale potrebbe nascere proprio nel weekend.

Anche il benessere migliora, pur partendo da una stanchezza che c’è stata davvero. Adesso però puoi riposare di più e stare meglio. Il fine settimana promette emozioni, ispirazioni e piccoli momenti che nutrono l’anima. Sai bene che l’aspetto materiale della vita ti attrae solo fino a un certo punto: poi hai bisogno di silenzio, musica, acqua, mare, bellezza e raccoglimento. Affidarti all’istinto sarà il modo migliore per ritrovare armonia.

Sembri distratto ma in realtà stai captando segnali cosmici che noi umani normali chiamiamo confusione.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Ascolta chiddu ca senti dintra senza fari troppi cunfusioni cu fora. Si segui l’istintu e ti ripusi comu si deve, sta simana ti porta emozioni vere.

