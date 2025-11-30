Oroscopo Sagittario: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sembri finalmente respirare dopo un periodo in cui tutto era complicato come una valigia da chiudere all’ultimo minuto. Ora, invece, senti che puoi liberarti dei pesi, dei dubbi e di quelle situazioni che ti hanno trattenuto più del necessario. I pianeti fanno da vento favorevole sulla tua vela emotiva: portano chiarezza, autenticità, possibilità di ricostruire o rafforzare un legame. I rapporti stabili brillano sotto una luce diversa, mettendo in evidenza sia i pregi sia quei difetti che, se presi con ironia, diventano persino affettuosi. E per chi è single, dicembre si avvicina come un mese di incontri vivaci, stimolanti, quasi cinematografici. Non è escluso un colpo di fulmine, o almeno una conversazione che sposta qualcosa dentro. Insomma, il cuore riparte, e riparte bene.

Sul fronte professionale, senti una spinta forte verso la concretezza. Dal 2 arrivano segnali molto precisi, novità e sviluppi che ti permetteranno di capire dove mettere il piede. Chi lavora in proprio ha opportunità nuove, forse anche una crescita improvvisa che richiederà rapidità e senso pratico. Cambiamenti e scosse nell’ambiente non ti preoccupano. Anzi, nelle rivoluzioni ci sguazzi piuttosto bene. Dicembre sarà un mese di svolta, quasi un riscatto dopo un anno che è partito lento, faticoso, pieno di prove. Ora la strada si apre, e tu sei pronto a correre.

Per quanto riguarda il benessere, fai attenzione a non agitarti troppo verso venerdì. Resti tra i favoriti del periodo, ma non sei immune allo stress, soprattutto quando ti entusiasmi e vuoi fare tutto insieme. Una tisana calda aiuta più di quanto pensi, e la Luna di domenica 7 porta recupero fisico ed emotivo. È una settimana che ti prepara al salto, al movimento, alla liberazione. Devi solo accogliere ciò che arriva con fiducia e senza pensare troppo al passato.

Non puoi risolvere tutto correndo. Ogni tanto fermati prima di superare pure le stelle.

VOTO: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Sparti lu pesu ca porti e apriti o novu. Quannu ti liberi di chi ti stancava, lu cori torna a fari festa”.

