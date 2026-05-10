Oroscopo Sagittario: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana hai la stessa energia di qualcuno che apre Google Maps della propria vita e decide improvvisamente che la strada abituale gli ha stancato pure l’anima. Hai bisogno di novità, emozioni, movimento e soprattutto persone che sappiano tenere acceso il tuo entusiasmo senza trasformarti in un prigioniero emotivo. Nei rapporti senti forte il desiderio di vivere qualcosa di più intenso e coinvolgente, ma allo stesso tempo fai fatica a sopportare routine, silenzi o dinamiche troppo prevedibili. Tu hai bisogno di respirare libertà anche quando ami davvero, e chi ti sta accanto dovrebbe ormai aver capito che non puoi essere gestito come un appuntamento fisso sul calendario.

Le coppie potrebbero attraversare qualche momento di tensione, soprattutto se ultimamente il dialogo è stato sacrificato in favore di lavoro, impegni e stanchezza accumulata. Attenzione però: non si tratta di una crisi vera. Più che altro senti il bisogno di ritrovare complicità, leggerezza e quella connessione spontanea che ti fa sentire vivo. Il desiderio di costruire qualcosa di importante però resta fortissimo. Devi solo imparare ad ascoltare di più anche il punto di vista dell’altro, senza voler scappare appena senti odore di responsabilità emotiva. I single sono molto selettivi. Hai voglia di incontri stimolanti, persone intelligenti, ironiche e capaci di sorprenderti. Le situazioni banali non ti interessano minimamente e infatti potresti ignorare tranquillamente qualcuno dopo trenta secondi di conversazione noiosa. Però attenzione a non cercare sempre la perfezione cinematografica, perché pure tu ultimamente sei emotivamente più complicato di una serie con otto stagioni.

Sul lavoro hai una spinta enorme verso il cambiamento. Vuoi crescere, ampliare i tuoi orizzonti, fare esperienze nuove e sentirti finalmente libero di esprimere il tuo potenziale. Le idee non mancano, anzi: ne hai così tante che probabilmente ne inizi cinque contemporaneamente dimenticandoti la sesta a metà strada. Il problema nasce quando collaboratori o soci non riescono a stare dietro ai tuoi ritmi o alla tua visione. Questo potrebbe creare discussioni e frustrazione, soprattutto se senti di essere limitato. Però non è il momento di mollare. Saturno ti sostiene e presto anche Giove darà una spinta importante ai tuoi progetti. Potresti già stare pensando all’estate o addirittura all’autunno con nuovi programmi, viaggi o obiettivi professionali. Ottimo periodo anche per chi studia o affronta esami.

Fisicamente sei nervoso più che stanco. Hai bisogno di muoverti, uscire, viaggiare e cambiare aria. Restare fermo troppo a lungo per te equivale quasi a una punizione psicologica.

Cerchi stabilità, ma dopo dieci minuti ha già voglia di prenotare un volo senza ritorno.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scantari si senti u bisognu di canciari aria, ma porta cu tia sulu cu sapi caminari o to passu senza firmarti.

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