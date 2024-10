Oroscopo Sagittario: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana per te, caro Sagittario, è come una partita a “cotto e mangiato”: incontri rapidi, chiacchierate brillanti, e via, pronti per il prossimo match.

La Luna ti darà una mano, specialmente quando sarà nel segno, e Mercurio, con il suo piglio da chiacchierone cosmico, ti introduce a nuove conoscenze. Certo, occhio ai malintesi: non tutti sono abili nel leggere tra le righe e tu, con la tua naturale inclinazione a dire le cose come stanno, rischi di mandare in confusione qualcuno.

Meglio evitare sceneggiate da telenovela e prendersi qualche giorno di riposo, perché non tutto è chiaro nel lavoro, ma tu sai che partecipare è già una vittoria. Nuovi percorsi? Certo, ma occhio alla tensione accumulata mentre cerchi di chiudere vecchie questioni aperte.

Sei come un pilota di rally che tenta di spiegare una curva a gomito a qualcuno che guida un monopattino.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Parla chiaro e tiniti tuttu friscu, chi poi ti sciarri a vucca senza capiri mancu un peri d’a questione.”

