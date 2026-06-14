Oroscopo Sagittario: settimana dal 15 al 21 giugno 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana ti assomiglia parecchio: inizi con il motore acceso, la valigia mentale pronta per partire verso nuovi orizzonti e una certa insofferenza verso tutto ciò che ti rallenta. Il problema è che, almeno nei primi giorni, il mondo sembra aver deciso di procedere a velocità molto inferiori rispetto alle tue. Tu sei il segno dell’avventura, dell’ottimismo e delle grandi prospettive, ma quando le cose non si muovono come desideri rischi di diventare più nervoso del previsto. Ecco perché l’inizio della settimana potrebbe portare qualche momento di irrequietezza anche nei rapporti più importanti.

Nei sentimenti il rischio maggiore non nasce dai problemi reali ma dall’interpretazione che dai a piccoli episodi quotidiani. Una frase detta male, un ritardo, una dimenticanza o una risposta meno entusiasta del previsto potrebbero sembrarti segnali enormi quando in realtà non lo sono affatto. Le coppie dovrebbero evitare di trasformare questioni marginali in dibattiti esistenziali. La buona notizia è che la situazione migliora sensibilmente con l’avvicinarsi del weekend. Dal 20 in poi torna una leggerezza che permette di recuperare dialogo, complicità e voglia di progettare insieme. I single entrano in una fase decisamente più interessante e già da domenica potrebbero sentirsi più aperti alle emozioni.

Anche sul piano professionale emerge una certa impazienza. Hai obiettivi ambiziosi e desideri vedere risultati immediati, ma le circostanze ti chiedono di rispettare tempi diversi dai tuoi. Questo potrebbe alimentare un senso di insoddisfazione che non corrisponde alla realtà. In effetti molti progetti stanno avanzando e le basi che stai costruendo adesso saranno fondamentali per il futuro. Inoltre il prossimo mese promette sviluppi molto interessanti e molte richieste rimaste in sospeso potrebbero finalmente ricevere una risposta positiva.

Le energie risentono soprattutto del nervosismo accumulato. Hai bisogno di rallentare leggermente, dedicarti ad attività all’aria aperta e recuperare il contatto con ciò che ti fa stare bene. Quando riesci a guardare gli eventi con maggiore distacco, torni immediatamente a essere il segno fiducioso e visionario che tutti conoscono.

Stai protestando perché il futuro non arriva abbastanza in fretta, mentre il futuro ti sta già preparando una sorpresa dietro l’angolo.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari pigghiari di l’impazienza e camina passu dopu passu, picchì chiddu ca stai aspittannu è cchiù vicinu di quantu pensi.

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