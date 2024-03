Oroscopo Sagittario: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Se c’è una cosa che il Sagittario sa fare è mettere il caos nel reparto sentimentale con la stessa maestria con cui si cambiano i canali TV: rapidamente e senza guardare indietro. Ultimamente, si sono resi conto che il principe azzurro forse era solo un ranocchio con un bel filtro Instagram. Venere, sempre lei, suggerisce prudenza come se stesse parlando ad un bambino con la mania di toccare tutto ciò che è fragile.

Sul lavoro, i Sagittario stanno spendendo come se il denaro crescesse sugli alberi – spoiler: non lo fa. La stanchezza sarà la tua compagna fedele, come quel tipo che incontri al bar e non riesce a capire il concetto di “spazio personale”. E a proposito di benessere, sembra che ogni azione richieda lo sforzo di sollevare una montagna, ma tranquilli, non siamo ancora al punto di dover scalare l’Everest in pigiama.

In breve: sarà un periodo impegnativo, ma almeno non vi annoierete. Voto: 6.5. “Cu nesci arrinesci” – Chi esce, riesce.



