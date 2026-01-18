Oroscopo Sagittario: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – La settimana ti prende per mano e ti dice: “Pronto a tornare te stesso?” E tu, ovviamente, rispondi con un’esitazione teatrale, come se fossi reduce da un’esplorazione dell’anima negli abissi della noia. Ma ora si riparte, caro Sagittario. L’amore ti sorride, Venere entra in gioco e tu sei pronto a rimetterti in pista come un ex campione che ha solo bisogno di una doccia e un taglio di capelli. Se c’è una persona che ti piace, questo è davvero il momento giusto per fare quel passo in avanti che rimandi da settimane. Niente più pensieri come “non è il momento giusto” o “forse sto leggendo male i segnali”. Vai, e se sbagli, almeno ci hai provato con stile (e con uno spritz in mano).

Nel lavoro le cose cambiano. Finalmente! Quello che nel 2023 era solo un’idea balorda detta sotto la doccia, adesso inizia ad avere una forma più concreta. I tuoi obiettivi non sono più miraggi nel deserto ma mappe ben disegnate. Servono azioni, coraggio e la tua solita faccia tosta. Il futuro ti invita a provarci. Forse non sei ancora al traguardo, ma almeno non stai più girando in tondo. Inizia a dare corpo alle idee e non cercare scuse. Che tu ci creda o no, è il momento di far vedere quanto vali.

Fisicamente sei su di giri a metà settimana. La Luna ti fa sentire invincibile e più affascinante del solito. Approfittane per portare avanti tutto quello che ti sta a cuore. Ma occhio a non sprecare energia in chiacchiere inutili o battaglie perse. Sai benissimo che ti basta poco per bruciarti tutta la carica in un giorno solo.

Ti bastava uno stimolo e sei ripartito come se nulla fosse. Manco fossi a pile Duracell.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Stu cori tò è prontu a ripartiri, ma si ti perdi ancora a pinsari troppo, mancu l’amuri ti trova chiù.

