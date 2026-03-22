Oroscopo Sagittario: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana ti senti decisamente più leggero, come se qualcuno avesse tolto un peso invisibile che ti portavi dietro da un po’. Le relazioni tornano a respirare, e tu con loro. Venere favorevole ti aiuta a ritrovare entusiasmo, voglia di condividere e anche quella spontaneità che ogni tanto perdi quando ti chiudi nelle tue riflessioni. Se hai vissuto momenti di tensione, ora hai finalmente l’occasione di parlare, chiarire, ma soprattutto capire davvero cosa vuoi. E, sorpresa, potresti anche ricevere una risposta che non ti aspettavi.

Chi è in coppia sente il bisogno di stare vicino al partner, di recuperare complicità e leggerezza. I legami sinceri diventano più solidi, mentre quelli traballanti vengono messi alla prova. E tu, che di solito preferisci evitare i drammi, stavolta sei più disposto a metterti in gioco. Attenzione solo alla domenica, che potrebbe portare qualche tensione o incomprensione, magari per una parola di troppo o un silenzio interpretato male. Tra mercoledì e giovedì, invece, il desiderio cresce, e non solo in senso romantico: hai proprio voglia di vivere, di sentire, di uscire dalla routine. Ed è qui che dai il meglio di te.

Sul piano pratico, finalmente arrivano buone notizie. Mercurio e Giove lavorano a tuo favore e ti permettono di recuperare situazioni rimaste in sospeso. Progetti che sembravano complicati trovano una via d’uscita, trattative che si trascinavano diventano più concrete. Hai una lucidità che non sempre ti appartiene, e questo ti aiuta a risolvere anche questioni legate al passato. C’è però un tema da non ignorare: le finanze. Nei mesi scorsi potrebbero esserci state spese importanti, e ora senti il bisogno di rimettere ordine. Nulla di allarmante, ma serve attenzione.

Fisicamente stai recuperando, anche se le ultime settimane ti hanno messo alla prova. Hai bisogno di rilassarti, di prenderti cura di te e, se necessario, di chiedere aiuto.

Sei tornato ottimista… ma stavolta con un conto in banca da controllare.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Rilassati e apriti senza paura, ma tieni puru l’occhi supra i cosi pratici, pirchì l’equilibriu ora è tra cori e testa.

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