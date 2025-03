Oroscopo Sagittario: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Settimana da protagonista drammatico con cuore sincero e stress da ufficio. Hai il cuore che galoppa (coerentemente col tuo segno), ma devi fare i conti con un Giove bastian contrario che ti piazza gli imprevisti come se fossi nel Monopoli celeste. L’amore c’è, ci crede, resiste… ma devi proteggerlo dalle giornate dove vorresti urlare al mondo e rinchiuderti in una baita. Le conferme arrivano, ma a rate.

Al lavoro sei un razzo in fase di decollo. Hai idee interessanti, spirito pionieristico, e finalmente la luna che ti dice: vai! Attenzione, però: la seconda parte dell’anno sarà la vera occasione d’oro. Adesso semina, organizza, e non insultare i colleghi (anche se lo meriterebbero).

A livello fisico sei un po’ fragile, come una piantina che ha preso vento. Ma la primavera ti mette voglia di rinascita. Ascolta chi ne sa più di te (spoiler: non è il cugino su Facebook), e vedrai che recuperi energia. Anche se ogni tanto sembra che ti abbiano tirato giù dalla lavatrice in centrifuga.

Sembri felice, ma dentro stai compilando un Excel emotivo coi colori del caos.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “U cori t’havi vogghia, ma a testa pensa a du scadenzi e tri riunioni.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI