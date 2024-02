Oroscopo Sagittario: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana il Sagittario si trova sotto l’influenza di una Venere piuttosto capricciosa, che sembra non avere nulla di meglio da fare che girare intorno senza causare troppi guai. In amore, questo segno ha la tendenza a diventare il critico letterario della propria vita sentimentale, desideroso di sottolineare ogni virgola fuori posto.

Per i cuori solitari, è il momento perfetto per prendere decisioni drastiche, come trasformare un’amicizia in qualcosa di più o semplicemente cambiare il copriletto. Sul fronte lavorativo, l’ambizione del Sagittario si accende come un fuoco d’artificio, pronto a dimostrare a tutti (soprattutto a sé stesso) che è capace di conquistare il mondo, un’email alla volta. Ma attenzione a non bruciarsi le dita nel tentativo! E per quanto riguarda il benessere, il consiglio è di non esagerare nel weekend; forse è meglio lasciare quella maratona di serie TV per un altro momento.

Non correre più veloce della tua fortuna o finirai per inciampare nei tuoi sogni. Voto: 7/10. Proverbio siciliano: “Cu si fa pecura, lu lupu si lu mancia.” – Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia.



