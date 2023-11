Sagittario: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sei come un arciere che punta verso obiettivi ambiziosi. In amore, cerca di mantenere un equilibrio tra passione e razionalità, specialmente venerdì, che potrebbe portare momenti di serenità. Sul lavoro, la tua audacia e intraprendenza saranno premiate; è il momento di sfruttare ogni opportunità. Sabato si prospetta come un giorno particolarmente favorevole. 8.5/10. “L’acqua tantu ausa in autu, quantu cala”.



