Oroscopo Sagittario: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

SAGITTARIO – Sai quando l’amore non è proprio al centro della tua vita? Beh, questa settimana non fa eccezione. Marte sembra divertirsi a lanciare frecciatine che, per il partner, sono come una doccia fredda. Attenzione a non esagerare, specialmente se hai a che fare con Pesci e Gemelli.

La domenica potrebbe essere un campo minato, quindi cammina con i piedi di piombo. Se sei single, guardati intorno: le stelle suggeriscono che il tempo potrebbe portarti qualcosa di buono. Bilancia e Acquario sono segni con cui potresti trovare conforto e forse qualcosa di più… Nel lavoro, Giove in opposizione ti ha messo i bastoni tra le ruote, costringendoti a fare di necessità virtù. Stai portando avanti un progetto faticoso e non sei esattamente al massimo delle tue energie, quindi armati di pazienza e non farti scoraggiare.

Tensioni in vista con persone che non la pensano come te, specialmente se hai a che fare con un insegnante troppo esigente. Almeno la salute migliora, anche se le esplosioni di insofferenza domenicali sono in agguato.

Voto: 6 – “Sopravvivere alla settimana senza far esplodere nessuno? Missione possibile… forse.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Si voli bassu, ca ‘na parola troppu acida po’ fari dannu… ‘nto cori e ‘ntra capu!”

