Oroscopo Sagittario: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

SAGITTARIO – In amore, attenzione a sciocche polemiche che possono arrivare dall’esterno, da parenti o affini. Se in amore da tempo c’è qualche incomprensione, ora potresti dire basta definitivamente.

Le coppie forti non temono separazioni, ma dovranno capire bene cosa fare. In casi estremi, si potrebbe decidere di fare vacanze separate o un evento di lavoro potrebbe portarvi a stare lontani per qualche giorno.

Se un amore non va, ora potresti essere proprio tu a dire basta! È un periodo incredibile per le persone sole che non vogliono complicazioni; però, chi non ha trovato equilibrio in amore troverà questo periodo un po’ più complicato.

Nel lavoro, qualcosa di bello sta per arrivare per il Sagittario, un cambiamento anche radicale, e vorresti fare qualcosa di nuovo. Ora si tratta di idee solamente abbozzate, ma presto avrai le risposte che attendi. Tutti gli affari che ti propongono possono essere interessanti, tuttavia devi concederti almeno due settimane di riflessione; tanto prima di fine agosto non si può mettere in pratica nulla.

Per quanto riguarda il benessere, è un periodo di tira e molla. Con Giove in opposizione non si può ottenere il massimo; non pensare di poter raggiungere tutte le vette. C’è chi è pronto a un ritorno in scena anche in vista di settembre e avrà modo di recuperare energia. La schiena sarebbe da tenere in maggiore cura, così come la postura.

La schiena ti fa male solo quando vuoi evitar di fare le faccende di casa.

Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Càcuri a schina, ca u travagghiu nun si fa sulu”.

