Oroscopo Scorpione: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

SCORPIONE – Questa settimana sei un concentrato di magnetismo e intensità. Praticamente, cammini e le scintille partono da sole. Venere nel segno accende i desideri, le passioni, le attrazioni trasgressive, quelle che tu ami perché sono più vive, più vere, più profonde. Se sei in una relazione di lunga data, potresti sentire il bisogno di rinnovarla, di riportare movimento, di ricordarti cosa ti ha fatto innamorare. E se questo non basta, potresti perfino cercare emozioni nuove altrove ma con consapevolezza, perché non hai intenzione di giocare. Cerchi intensità autentica, non passatempi. Chi è solo invece si confronta con una prudenza che a volte diventa gabbia. Hai così paura di farti male che finisci per non muoverti. Ma le stelle dicono che puoi fidarti un po’ di più. Non tutto ciò che è passionale è pericoloso.

Nel lavoro sei in una delle fasi migliori. Ogni idea trova terreno fertile, ogni progetto ha possibilità reali di sviluppo. Questo è il momento di tirare fuori le ambizioni che hai messo da parte, i sogni che aspettano da anni, i progetti chiusi nel cassetto. Le stelle sono dalla tua parte e raddoppiano la possibilità di successo. L’unica cosa da controllare è la tua tendenza naturale a voler dominare ogni situazione. Va bene guidare, va bene imporre visione, ma occhio a non pestare i piedi a chi non apprezza il tuo stile diretto. Una dose di diplomazia evita attriti inutili. Segui l’onda, non forzarla. Puoi ottenere tanto senza conflitti.

Fisicamente sei in buon recupero. Cura estetica, sport, movimento: tutto funziona. L’unico rischio è voler fare troppe cose insieme, alimentando l’ansia. Ma Giove e Saturno ti sostengono con una stabilità che non provavi da tempo. Approfittane per costruire routine sane che ti accompagnino nei mesi futuri. Questa settimana per te è un trampolino, una spinta verso qualcosa di grande, se ti lasci andare con saggezza.

Calma: non puoi sedurre, comandare e riformare il mondo tutto nello stesso martedì.

VOTO: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Usa la forza chiù bella ca hai, ma senza strapazzari l’arma. La passione tua basta pi fari caminari tuttu”.

