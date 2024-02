Oroscopo Scorpione: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – “Scorpione, ti sentirai come un mago che ha dimenticato la parola magica: il potere è nelle tue mani, ma ricordare come usarlo è la vera sfida.” La settimana sarà complicata, iniziando con stanchezza e difficoltà, ma migliorando con il potenziale per sorprese in amore e recuperi sentimentali. Attenzione ai problemi lavorativi, con stress e fatica in vista​​​​​​.

“Questa settimana, il tuo charme sarà così potente che potresti vendere frigoriferi agli eschimesi, ma ricorda di non esagerare, non tutti hanno bisogno di un congelatore extra.” Voto: 8/10. “Cu avi pacenzia, vidi a lumaca supr’a muragghia.” (Chi ha pazienza, vede la lumaca sulla muraglia.) Ricorda, la perseveranza è la chiave per superare ogni ostacolo.

Lo Scorpione esplora i segreti di un vecchio diario di famiglia con un ingrandimento, la sua intensità e profondità di pensiero evidenti mentre cerca verità nascoste, un detective emotivo che non si ferma davanti a nulla.



