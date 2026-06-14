Oroscopo Scorpione: settimana dal 15 al 21 giugno 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – La settimana ti trova in una delle tue condizioni preferite: lucido, intuitivo e perfettamente consapevole di ciò che accade attorno a te. Lo Scorpione possiede una capacità quasi inquietante di leggere le persone e le situazioni e in questi giorni questa qualità diventa particolarmente evidente. Hai la sensazione di capire meglio la direzione che stanno prendendo alcuni rapporti e questo ti permette di fare valutazioni più realistiche.

Nelle relazioni emerge il desiderio di autenticità. Le coppie consolidate sono chiamate a riavvicinarsi e a rafforzare la complicità. Hai bisogno di sentire che esiste una connessione vera e non semplicemente una convivenza di abitudini. I single vivono una fase molto interessante e potrebbero fare incontri stimolanti, soprattutto se scelgono di seguire l’istinto invece di lasciarsi frenare da paure e dubbi. Tuttavia esiste una piccola avvertenza. Dal 20 in avanti alcune questioni rimaste irrisolte potrebbero tornare a galla. Se c’è qualcosa che non funziona o che non è stato chiarito, difficilmente resterà nascosto ancora a lungo.

Sul lavoro il cielo continua a sostenerti con forza. Hai intuizioni brillanti, una straordinaria capacità di analisi e il talento necessario per individuare soluzioni efficaci anche dove gli altri vedono soltanto problemi. Le opportunità che si presentano in questo periodo meritano attenzione. Se stai valutando una proposta, una collaborazione o un nuovo incarico, evita di rimandare troppo le decisioni. Molti dei progetti che nascono adesso potrebbero assumere un ruolo importante nei prossimi mesi.

Anche il benessere generale appare in crescita. Ti senti più sicuro delle tue capacità e molto più determinato rispetto al passato. La lucidità mentale rappresenta il tuo punto di forza e ti permette di affrontare con serenità situazioni che un tempo ti avrebbero irritato. Solo tra giovedì pomeriggio e venerdì potrebbe verificarsi un leggero calo energetico, ma nulla che possa rallentarti davvero. Questa è una settimana che premia il coraggio, l’intuito e la capacità di guardare oltre le apparenze. Tre qualità che, fortunatamente per te, non sono mai mancate.

Hai già capito come finirà la storia mentre gli altri stanno ancora leggendo il primo capitolo.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: Fidati di chiddu ca senti dintra e affronta senza paura chiddu ca veni a galla, picchì la chiarezza ora è la to arma cchiù forti.

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