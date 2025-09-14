Oroscopo Scorpione: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Settimana in cui inizi un po’ cupo, ma finisci meglio. Hai il mood “non mi parlate” fino a giovedì, poi finalmente esci dal tuo guscio, magari dopo un sogno strano o una canzone che ti tocca troppo. L’amore è una montagna russa: sei critico, sospettoso, e se il partner sbaglia tono o emoji, partono i processi interiori.

Se sei in una storia da tempo, attenzione alle discussioni per motivi economici o famigliari: sei bravo a risolvere i problemi, ma anche a crearli dal nulla. Se sei single, potresti avere nostalgia per un amore passato o, peggio, sentirti attratto da chi è complicato quanto te. E lo chiami destino.

Nel lavoro, invece, si intravede una bella ripresa. Stai per firmare qualcosa, o almeno per trovare nuovi alleati. La creatività riparte: quando ti liberi da certi pesi, diventi geniale. Però… sei ancora in modalità “meglio da solo che male accompagnato”, e questo può escludere opportunità. Fidati di più, almeno di chi non ti ha mai tradito (e già questo è difficile, lo so).

Fisicamente, sei in modalità “pressione alta ma non si vede”. Accumuli e poi sbotti. Cerca sfoghi sani: sport, arte, gridare nel cuscino. Il weekend ti dà più respiro, soprattutto se lo passi con persone stimolanti (e possibilmente non fastidiose).

Controlli tutto, ma sei schiavo delle tue emozioni. E delle paranoie.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: A prima vista parru calmu, ma ‘nta testa miu c’è ‘na guerra ca mancu i turchi.

