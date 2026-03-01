Oroscopo Scorpione: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Le tensioni si attenuano e torni a vivere le emozioni con quell’intensità che ti rende magnetico. Questa settimana favorisce il rafforzamento di un legame esistente o l’inizio di un incontro carico di passione. Per te nulla è mai superficiale: o ti immergi fino in fondo oppure ti ritiri. Superare paure e diffidenze diventa fondamentale per vivere qualcosa di autentico. Se ti piace qualcuno e sei ricambiato, non perdere tempo. Venere resta attiva ancora per un paio di settimane e offre occasioni preziose. Hai imparato che il controllo eccessivo rovina la magia, quindi adesso provi a lasciarti andare con maggiore fiducia, pur mantenendo la tua proverbiale lucidità.

Nel lavoro possono arrivare buone risposte, soprattutto se hai seminato con impegno. Giove resta favorevole fino alla fine di giugno, sostenendo recuperi e programmi professionali. Progetti rimasti fermi riprendono slancio e senti crescere la determinazione. È il momento di credere nelle tue capacità senza autosabotarti con dubbi inutili. Se c’è stata una battuta d’arresto recente, ora hai l’occasione di dimostrare che sai trasformare una caduta in una ripartenza ancora più forte. La tua resilienza è la vera arma segreta.

Ti senti più forte anche fisicamente. Liberarti di tensioni recenti migliora l’umore e il riposo. Attività dinamiche o confronti sinceri aiutano a mantenere equilibrio. Anche un chiarimento atteso da tempo può alleggerirti più di quanto immagini, perché quando sciogli un nodo emotivo recuperi immediatamente energia. La tua intensità, se ben canalizzata, diventa una forza costruttiva e non più distruttiva.

Quando smetti di controllare tutto e inizi a fidarti, diventi irresistibile.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa iri li pauri e vivi li cosi cu passione vera, picchì ora hai la forza e l’energia pi fari un passu decisivu, chiudiri u passatu e pigghiari finalmente chiddu ca desideri senza esitazioni.

