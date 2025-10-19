Oroscopo Scorpione: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Tu non ami. Tu ipnotizzi, trascini, sconvolgi e poi, forse, ami. Questa settimana potresti davvero mettere il cuore in qualcosa di importante e – incredibile ma vero – potresti anche essere disposto a dire le cose chiaramente. Se una relazione ti interessa, ora vuoi i fatti, mica i “vedremo”. Non sei più disposto a perdere tempo con chi non sa neanche cosa vuole ordinare al ristorante, figuriamoci nella vita. Le emozioni ci sono e sarebbe un peccato non viverle fino in fondo. Se qualcuno ti piace, fai il primo passo…o almeno fingi di non essere sempre tu quello misterioso.

Nel lavoro sei come un direttore d’orchestra che ha finalmente gli strumenti giusti: puoi ottenere risultati, specialmente se lavori in ambito creativo, comunicativo o pubblicitario. Persino chi ha un impiego fisso, un po’ monotono, può ottenere qualcosa di più. Le giornate top? Martedì e mercoledì, dove tutto sembrerà scorrere meglio di una serie Netflix senza buffering. Giove ti protegge e spinge i tuoi piani in avanti. Non ignorarlo.

Fisicamente sei in forma, anche se rischi di infiammarti più per principio che per reale necessità. Non è che ogni discussione debba diventare una guerra dei mondi. A volte lasciare correre è più sexy di un discorso infuocato. Il weekend ti premia con energia e fascino. Approfittane per brillare, ma senza accecare.

Sei il segno della passione… ma pure quello che litiga per come piegare gli asciugamani.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Va beni essiri intensi, ma ogni tantu calmati e godi ‘u momentu, ca nun tutti i pinseri hannu bisognu d’analisi.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI