Oroscopo Scorpione: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

SCORPIONE – Scorpione, sei pronto a brillare? La situazione amorosa è vantaggiosa, se solo smetterai di fissarti su chi è troppo lontano o di inventare scuse per non innamorarti. Il tuo fascino è a livelli stellari, quindi lasciati andare e goditi il corteggiamento.

Nel lavoro, le collaborazioni potrebbero essere un campo minato, specialmente a metà settimana. Evita scontri frontali e mostra invece il tuo valore e competenza senza timore. Se stai imparando qualcosa di nuovo, questa è la settimana giusta per farlo con slancio. La tua salute richiede un po’ di attenzione: il nervosismo può essere tuo nemico, quindi prenditi cura di te stesso con una buona idratazione e un po’ di attività fisica per mantenere il sangue in circolazione.

“Fascino in aumento, attenzione alla concorrenza!” Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non taliari ca nun t’accattari.” (Non guardare così non ti innamorerai)



