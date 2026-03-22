Oroscopo Scorpione: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Finalmente una settimana che ti restituisce un po’ di respiro, dopo un periodo non proprio leggero. Le relazioni riprendono vita, e con Venere favorevole torna anche quella voglia di condividere che ultimamente avevi un po’ messo da parte. Se ci sono stati momenti di tensione, ora hai l’occasione di chiarire, di parlare, ma soprattutto di ascoltare. Il punto, però, è uno: devi abbassare le difese. La tua diffidenza è una corazza che ti protegge, ma a volte ti isola. Questa settimana ti chiede un piccolo sforzo in più: aprirti, anche solo un po’. Perché dall’altra parte potrebbe esserci qualcosa di più interessante di quanto pensi. I legami sinceri acquistano valore, e anche le coppie possono ritrovare una complicità più autentica. Solo la domenica potrebbe portare qualche tensione, ma niente di ingestibile.

Nel lavoro, invece, il cielo ti sostiene in modo concreto. Mercurio e Giove in buon aspetto favoriscono il recupero di situazioni rimaste in sospeso. Se ci sono state trattative bloccate o problemi irrisolti, ora puoi affrontarli con maggiore lucidità. Hai una capacità incredibile di analizzare le situazioni e trovare soluzioni pratiche, e questa settimana potresti ottenere risultati importanti. Attenzione però alla gestione economica: nei mesi scorsi potrebbero esserci state spese importanti, e ora senti il bisogno di recuperare stabilità. Nulla di drammatico, ma serve più attenzione.

Dal punto di vista fisico e mentale, stai uscendo da una fase un po’ pesante. Lo stress si è accumulato, e ora hai bisogno di scaricarlo. Se c’è un problema specifico, affrontalo senza rimandare: mercoledì e giovedì sono giornate ideali per agire.

Se smetti di controllare tutto, potresti finalmente vivere qualcosa di vero.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Apriti senza paura e lassati jiri un pocu, pirchì sulu accussì poi truvari chiddu ca cerchi senza fari guerra a tutti.

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