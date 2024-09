Oroscopo Scorpione: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

SCORPIONE – Scorpione, le stelle ti sorridono e in amore finalmente vedi la luce in fondo al tunnel. Se hai iniziato una nuova relazione, è il momento di lasciarti andare e goderti le emozioni senza troppe riserve. Venere è nel tuo segno, e domenica promette scintille. Se invece sei in crisi, preparati a prendere decisioni importanti: a volte anche il silenzio può dire molto più di mille parole.

In ambito lavorativo, le stelle sono dalla tua parte, ma sei tu a decidere il ritmo. Se sei insoddisfatto della tua posizione, questo potrebbe essere il momento di pianificare un cambiamento. Non tutti sono pronti a fare il grande passo subito, ma nei prossimi mesi avrai l’occasione di riorganizzare la tua vita professionale. Chi lavora in proprio è particolarmente favorito e può programmare grandi successi fino a luglio del prossimo anno.

La fatica però si fa sentire, soprattutto verso la fine della settimana. Venerdì 27 sarà una giornata in cui evitare ogni tipo di stress è fondamentale. Recupera le forze e non trascurare il tuo benessere: credi in te stesso e vedrai che tutto si risolverà al meglio.

Voto: 6 – “Scorpione, a volte è meglio restare zitti, tanto il veleno lo sputi solo quando serve davvero!” Consiglio delle stelle siciliane: “Scorpione, ripusati e pigghiati ‘u tempu chi ci voli, ca la cursa unn’è pi tia ora!”

