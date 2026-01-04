Oroscopo Scorpione: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Il 2025 si è concluso con un Capodanno a bassa intensità sociale, selezionando le persone come un sommelier con le bottiglie migliori: pochi, buoni e possibilmente silenziosi. La luna è opposta, e ti conosciamo: basta un messaggino non ricambiato per farti saltare il coperchio. Eppure… c’è qualcosa di bello nell’aria. Le emozioni nuove sono dolci e finalmente prive di retropensieri. Se stai iniziando qualcosa, è il momento di viverlo, anche con quell’intensità emotiva che ti fa sembrare un personaggio di un film drammatico, pure quando vai a prendere il pane.

Le coppie in crisi devono parlarsi entro l’8 gennaio, altrimenti si entra nella zona silenzio che tu chiami “protezione”, ma che in realtà è solo gelo. Se vuoi salvare qualcosa, muoviti adesso. Se invece vuoi chiudere, fallo con onore. Basta mezze misure.

Sul fronte lavorativo, il cielo è una mano che ti spinge avanti. Se hai appena iniziato un nuovo progetto, le cose cominciano a girare. Mercurio ti favorisce, soprattutto nelle relazioni professionali: una proposta potrebbe sorprenderti in positivo. Hai grinta e voglia di rivalsa e questa volta nessuno ti ferma.

Fisicamente ti senti meglio. La luna ti bacia tra il 9 e l’11 gennaio e tu torni a brillare come solo tu sai fare. Il 2026 inizia bene. Preparati perché il periodo fino a giugno è una vera corsa ad ostacoli che, però, ti fa volare. A patto che tu non perda tempo con chi non ti merita.

Sei come un segreto ben custodito: intrigante, intenso e pericoloso se lo si sottovaluta.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Vivi comu si u munnu ti aspittassi, ma nun dari cchiù tempu a cu ti consuma l’anima.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI