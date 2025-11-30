Oroscopo della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’1 al 7 dicembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Torni a galleggiare in acque calme dopo settimane un po’ agitate, e lo fai con un cuore che ricomincia a scaldarsi … VAI AL SEGNO

2 – Sagittario

Questa settimana sembri finalmente respirare dopo un periodo in cui tutto era complicato come una valigia … VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Questa settimana sei un concentrato di magnetismo e intensità. Praticamente, cammini e le scintille … VAI AL SEGNO

4 – Cancro

Questa settimana sei un mix affascinante di romanticismo, sensibilità e improvvisi colpi di scena emotivi … VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

Questa settimana sei un via vai continuo: spostamenti, messaggi, incontri, traffico emotivo e reale … VAI AL SEGNO

6 – Capricorno

Entri in una settimana che sembra fatta apposta per stupirti, e non è facile stupire un segno che analizza tutto … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: i segni peggiori

7 – Ariete

Questa settimana avanzi con la stessa delicatezza di un ariete… l’animale, non il segno. E infatti si vede … VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Questa settimana sembri pronta a compilare una tabella Excel anche per i sentimenti, e per una volta … VAI AL SEGNO

9 – Leone

Questa settimana sembri vivere in una telenovela affettiva dove tutto è intensissimo ma senza una trama … VAI AL SEGNO

10 – Acquario

Questa settimana hai la sensazione di dover tenere tutto sotto controllo, soprattutto sul piano affettivo … VAI AL SEGNO

11 – Toro

In questi giorni sembri uscito da una commedia romantica, senza la parte romantica. Venere non ti sostiene … VAI AL SEGNO

12 – Bilancia

I nati sotto questo segno sono in una fase in cui vorrebbero la pace assoluta ma ricevono discussioni … VAI AL SEGNO