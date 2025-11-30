Oroscopo della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’1 al 7 dicembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: i segni migliori
1 – Pesci
Torni a galleggiare in acque calme dopo settimane un po’ agitate, e lo fai con un cuore che ricomincia a scaldarsi … VAI AL SEGNO
2 – Sagittario
Questa settimana sembri finalmente respirare dopo un periodo in cui tutto era complicato come una valigia … VAI AL SEGNO
3 – Scorpione
Questa settimana sei un concentrato di magnetismo e intensità. Praticamente, cammini e le scintille … VAI AL SEGNO
4 – Cancro
Questa settimana sei un mix affascinante di romanticismo, sensibilità e improvvisi colpi di scena emotivi … VAI AL SEGNO
5 – Gemelli
Questa settimana sei un via vai continuo: spostamenti, messaggi, incontri, traffico emotivo e reale … VAI AL SEGNO
6 – Capricorno
Entri in una settimana che sembra fatta apposta per stupirti, e non è facile stupire un segno che analizza tutto … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: i segni peggiori
7 – Ariete
Questa settimana avanzi con la stessa delicatezza di un ariete… l’animale, non il segno. E infatti si vede … VAI AL SEGNO
8 – Vergine
Questa settimana sembri pronta a compilare una tabella Excel anche per i sentimenti, e per una volta … VAI AL SEGNO
9 – Leone
Questa settimana sembri vivere in una telenovela affettiva dove tutto è intensissimo ma senza una trama … VAI AL SEGNO
10 – Acquario
Questa settimana hai la sensazione di dover tenere tutto sotto controllo, soprattutto sul piano affettivo … VAI AL SEGNO
11 – Toro
In questi giorni sembri uscito da una commedia romantica, senza la parte romantica. Venere non ti sostiene … VAI AL SEGNO
12 – Bilancia
I nati sotto questo segno sono in una fase in cui vorrebbero la pace assoluta ma ricevono discussioni … VAI AL SEGNO