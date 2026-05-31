Oroscopo della settimana dall’1 al 7 giugno 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’1 al 7 giugno 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dall’1 al 7 giugno 2026: i segni migliori

1 – Scorpione

Finalmente arriva una settimana che parla la tua lingua: intensità, passione, determinazione e quella voglia di andare … VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Se esistesse una gara olimpica dedicata all’organizzazione, probabilmente saresti già sul podio da anni. Questa settimana però … VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Questa settimana ti muovi in un mare di emozioni profonde, e detta così potrebbe sembrare una frase romantica. Il problema è … VAI AL SEGNO

4 – Gemelli

La settimana parte con qualche nuvola mentale ma termina con un cielo decisamente più luminoso. Tu sei il segno … VAI AL SEGNO

5 – Cancro

Le stelle ti regalano una delle settimane più intense e significative del periodo. Con Venere nel segno, le emozioni diventano … VAI AL SEGNO

6 – Acquario

Dopo settimane caratterizzate da tensioni, cambiamenti e qualche incertezza di troppo, finalmente inizi a respirare un’aria … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dall’1 al 7 giugno 2026: i segni peggiori

7 – Toro

Per te si apre una settimana decisamente più morbida e rassicurante rispetto a quella vissuta da altri segni. Il cielo favorisce … VAI AL SEGNO

8 – Leone

Questa settimana ti trovi in una situazione curiosa: il cuore vorrebbe finalmente reclamare attenzione, ma la tua agenda continua … VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Se qualcuno dovesse scrivere un manuale sulla resistenza alle difficoltà probabilmente userebbe te come esempio … VAI AL SEGNO

10 – Ariete

Questa settimana ti assomiglia più del solito: veloce, diretto, impaziente e con quella meravigliosa capacità di trasformare una semplice … VAI AL SEGNO

11 – Sagittario

Questa settimana ti vede impegnato in una delle attività che ami meno in assoluto: mantenere la calma quando tutto intorno … VAI AL SEGNO

12 – Bilancia

Questa settimana assomiglia a una stanza piena di specchi: guardi in tutte le direzioni cercando risposte e finisci per vedere … VAI AL SEGNO