Oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 15 al 21 giugno 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 giugno 2026: i segni migliori

1 – Scorpione

La settimana ti trova in una delle tue condizioni preferite: lucido, intuitivo e perfettamente consapevole di ciò che accade … VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Questa è una delle settimane più luminose e promettenti del tuo periodo astrologico e si vede fin dai primi giorni … VAI AL SEGNO

3 – Vergine

La settimana inizia con una sensazione molto semplice da descrivere: sei stanco. Non necessariamente perché hai fatto … VAI AL SEGNO

4 – Cancro

La settimana ti regala qualcosa che negli ultimi tempi era diventato raro: la sensazione di sentirti davvero nel posto giusto … VAI AL SEGNO

5 – Leone

Questa settimana ti vede protagonista di una lenta ma costante risalita dopo giorni in cui perfino tu, che normalmente entri … VAI AL SEGNO

6 – Toro

Dopo settimane in cui sembravi impegnato a sostenere il peso dell’intero pianeta sulle spalle, finalmente arriva una fase … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 giugno 2026: i segni peggiori

7 – Sagittario

Questa settimana ti assomiglia parecchio: inizi con il motore acceso, la valigia mentale pronta per partire verso nuovi orizzonti … VAI AL SEGNO

8 – Ariete

Questa settimana ti muovi come una macchina sportiva bloccata dietro un trattore in una strada di campagna: hai voglia di … VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Questa settimana assomiglia a una grande operazione di riordino emotivo. Negli ultimi mesi molte cose sono cambiate nella tua vita … VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

Sei arrivato a una settimana che assomiglia molto a una resa dei conti con alcune situazioni che hai cercato di gestire … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

Per un segno che vive di idee, parole e movimento, questa settimana assomiglia a una riunione infinita dedicata ai conti da pagare … VAI AL SEGNO

12 – Acquario

La tua settimana ruota attorno a una parola molto semplice ma potentissima: chiarezza. Tu sei il segno delle idee innovative … VAI AL SEGNO